Andres Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Mosquera 20 Şubat 1990 tarihinde Turbo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Mosquera Guardia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Mosquera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brain Sports Media yapmaktadır. Andres Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Mosquera'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andres Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2012 yılında CD América

31 Aralık 2012 yılında Indep. Medellín

27 Temmuz 2017 yılında León

1 Temmuz 2022 yılında Toluca

Andres Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Mosquera şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.