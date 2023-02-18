Jorge Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Rodriguez 3 Eylül 2001 tarihinde Tlaquepaque şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Alejandro Rodríguez Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Jorge Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Rodriguez'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Toluca Jgd.

1 Temmuz 2019 yılında Toluca U20

1 Temmuz 2022 yılında Toluca

Jorge Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Rodriguez şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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