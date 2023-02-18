Jesus Venegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Venegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Venegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Venegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Venegas 30 Mart 1995 tarihinde Colima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alejandro Venegas Vergara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Venegas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Venegas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Venegas'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Venegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Venegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Venegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Venegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tuxtla

1 Temmuz 2019 yılında Tampico Madero

1 Temmuz 2020 yılında Atlante

1 Ocak 2023 yılında Toluca

Jesus Venegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Venegas şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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