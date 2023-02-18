Carlos Orrantia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Orrantia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Orrantia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Orrantia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Orrantia 1 Şubat 1991 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Emilio Orrantía Treviño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Orrantia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Orrantia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Orrantia'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Orrantia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/charalorrantia

Carlos Orrantia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Orrantia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Orrantia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Orrantia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2014 yılında Toluca

31 Aralık 2014 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2015 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2016 yılında Puebla FC

30 Haziran 2017 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2017 yılında América

30 Haziran 2018 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2023 yılında Toluca

Carlos Orrantia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Orrantia şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Orrantia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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