Brayan Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Angulo 2 Kasım 1989 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Alexis Angulo León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Angulo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Brayan Angulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Angulo'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brayan Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında CD América

1 Ocak 2008 yılında Boavista

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Baleares

1 Ocak 2009 yılında Leixões

1 Temmuz 2009 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2010 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2011 yılında Atl. Baleares

10 Temmuz 2012 yılında Granada

1 Temmuz 2014 yılında Ludogorets

14 Temmuz 2016 yılında Chiapas FC

30 Haziran 2017 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2017 yılında Puebla FC

1 Ocak 2021 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2022 yılında Toluca

Brayan Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Angulo şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brayan Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD América de Cali

Kolombiya takımında 28 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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