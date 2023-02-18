Jorge Torres Nilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Torres Nilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Torres Nilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Torres Nilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Torres Nilo 16 Ocak 1988 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Emmanuel Torres Nilo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Torres Nilo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Jorge Torres Nilo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Torres Nilo'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Torres Nilo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jorgetorresnilo

Jorge Torres Nilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Torres Nilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorge Torres Nilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Torres Nilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Atlas

1 Temmuz 2010 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2021 yılında Toluca

Jorge Torres Nilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Torres Nilo şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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