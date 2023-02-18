Claudio Baeza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Baeza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Baeza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Baeza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Baeza 23 Aralık 1993 tarihinde Los Ángeles şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Andrés Baeza Baeza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Baeza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Claudio Baeza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Claudio Baeza'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Claudio Baeza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/claudiobaeza23/

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Claudio Baeza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Baeza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Claudio Baeza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Baeza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Colo Colo

22 Ocak 2019 yılında Al-Ahli SFC

11 Temmuz 2019 yılında Necaxa

1 Ocak 2021 yılında Toluca

Claudio Baeza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Baeza şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Claudio Baeza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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