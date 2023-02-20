Carlos Vela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Vela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Vela kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Vela ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Vela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Vela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Vela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Vela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Vela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Vela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Vela 1 Mart 1989 tarihinde Cancún şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Vela Garrido şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Vela Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Carlos Vela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Carlos Vela'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Vela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/11carlosV

http://www.instagram.com/carlosv11_/

Carlos Vela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Vela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Vela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Vela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Arsenal

1 Şubat 2006 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2006 yılında Arsenal

1 Temmuz 2006 yılında UD Salamanca

30 Haziran 2007 yılında Arsenal

1 Temmuz 2007 yılında Osasuna

30 Haziran 2008 yılında Arsenal

30 Ocak 2011 yılında West Brom

30 Haziran 2011 yılında Arsenal

18 Ağustos 2011 yılında Sociedad

30 Haziran 2012 yılında Arsenal

10 Ağustos 2012 yılında Sociedad

1 Ocak 2018 yılında LAFC

Carlos Vela kimdir

Carlos Vela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Vela şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Guadalajara (2002-)

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Carlos Vela nereli

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