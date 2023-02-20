Nathan Ordaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Ordaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Ordaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Ordaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Ordaz 12 Ocak 2004 tarihinde San Fernando Valley, California şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Rafael Ordaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Ordaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Nathan Ordaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 25 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Ordaz'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nathan Ordaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Ordaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Ordaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Ordaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Nisan 2022 yılında LAFC

26 Nisan 2022 yılında Las Vegas

30 Kasım 2022 yılında LAFC

Nathan Ordaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Ordaz şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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