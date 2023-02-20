Diego Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Palacios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Palacios 12 Temmuz 1999 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Diego José Palacios Espinoza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Palacios Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Diego Palacios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 7 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Diego Palacios'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Palacios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chiquipalacios12/

Diego Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2015 yılında Norte América

2 Şubat 2016 yılında Aucas U20

1 Ocak 2017 yılında SD Aucas

23 Temmuz 2018 yılında Willem II

30 Haziran 2019 yılında SD Aucas

7 Ağustos 2019 yılında LAFC

Diego Palacios kimdir

Diego Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Palacios şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CS Norte América (-6/2014, 1/2015-2/2015), Deportivo Azogues (6/2014-12/2014, 2/2015-5/2015)

Diego Palacios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Palacios nereli

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