Denil Maldonado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denil Maldonado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denil Maldonado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denil Maldonado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denil Maldonado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denil Maldonado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denil Maldonado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denil Maldonado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denil Maldonado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denil Maldonado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denil Maldonado 26 Mayıs 1998 tarihinde Tegucigalpa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Denil Omar Maldonado Munguía şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denil Maldonado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP RADICAL SPORTS LLC yapmaktadır. Denil Maldonado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denil Maldonado'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denil Maldonado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denil.maldonado/

Denil Maldonado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denil Maldonado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Denil Maldonado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denil Maldonado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Motagua

19 Ocak 2020 yılında Pachuca

9 Eylül 2020 yılında CD Everton

30 Aralık 2021 yılında Pachuca

31 Aralık 2021 yılında FC Motagua

31 Ocak 2023 yılında LAFC

31 Aralık 2023 yılında FC Motagua

Denil Maldonado kimdir

Denil Maldonado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denil Maldonado şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Denil Maldonado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Honduras takımında 15 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Honduras Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denil Maldonado nereli

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