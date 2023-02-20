Maxime Crepeau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Crepeau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Crepeau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Crepeau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Crepeau 11 Mayıs 1994 tarihinde Greenfield Park, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Crepeau Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Maxime Crepeau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maxime Crepeau'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxime Crepeau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MaxCrepeau

http://www.instagram.com/mcrepeau/

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Maxime Crepeau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Crepeau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maxime Crepeau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Crepeau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2013 yılında Montreal

21 Ocak 2018 yılında Ottawa Fury

30 Kasım 2018 yılında Montreal

9 Aralık 2018 yılında Vancouver

20 Ocak 2022 yılında LAFC

Maxime Crepeau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Crepeau şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxime Crepeau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Celtix du Haut-Richelieu (2008-2009), Montreal Impact (2010-2013)

Kanada takımında 16 numaralı formasıyla 6 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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