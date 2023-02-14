Mateusz Bogusz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Bogusz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateusz Bogusz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateusz Bogusz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mateusz Bogusz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Bogusz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateusz Bogusz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Bogusz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Bogusz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Bogusz 22 Ağu 2001 tarihinde Ruda Śląska şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateusz Piotr Bogusz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Bogusz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Mateusz Bogusz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Bogusz'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Bogusz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/x_bogus/

Mateusz Boguszboyu ve yaşı kaç

Mateusz Bogusz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateusz Bogusz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateusz Bogusz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Bogusz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Ruch Chorzow

29 Ocak 2019 yılında Leeds

5 Ekim 2020 yılında UD Logroñés

30 Haziran 2021 yılında Leeds

7 Temmuz 2021 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2022 yılında Leeds

31 Ağu 2022 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2023 yılında Leeds

Mateusz Bogusz kimdir

Mateusz Bogusz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Bogusz şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gwiazda Ruda Śląska (–2011), Ruch Chorzów (2011–2018)

Mateusz Bogusz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateusz Bogusz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Anthony Racioppi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Racioppi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anthony Racioppi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Racioppi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Von Ballmoos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Von Ballmoos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Von Ballmoos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Von Ballmoos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manu Barreiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Barreiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manu Barreiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Barreiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joselu Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joselu Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joselu Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joselu Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?