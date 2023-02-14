Mateusz Bogusz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Bogusz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Bogusz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Bogusz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Bogusz 22 Ağu 2001 tarihinde Ruda Śląska şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateusz Piotr Bogusz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Bogusz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Mateusz Bogusz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Bogusz'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Bogusz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/x_bogus/

Mateusz Bogusz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateusz Bogusz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateusz Bogusz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Bogusz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Ruch Chorzow

29 Ocak 2019 yılında Leeds

5 Ekim 2020 yılında UD Logroñés

30 Haziran 2021 yılında Leeds

7 Temmuz 2021 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2022 yılında Leeds

31 Ağu 2022 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2023 yılında Leeds

Mateusz Bogusz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Bogusz şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Bogusz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gwiazda Ruda Śląska (–2011), Ruch Chorzów (2011–2018)

Polonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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