Ekain Zenitagoia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekain Zenitagoia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekain Zenitagoia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ekain Zenitagoia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ekain Zenitagoia 29 Nisan 1994 tarihinde Durango şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ekain Zenitagoia Arana şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ekain Zenitagoia Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal International Sports yapmaktadır. Ekain Zenitagoia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 14 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Ekain Zenitagoia'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ekain Zenitagoia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ekain Zenitagoia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ekain Zenitagoia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ekain Zenitagoia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında SCD Durango

1 Temmuz 2019 yılında SD Amorebieta

14 Ağu 2020 yılında UD Ibiza

Ekain Zenitagoia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ekain Zenitagoia şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.