Juan İbiza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İbiza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İbiza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İbiza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İbiza 17 Ağu 1995 tarihinde Ibiza şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Fernández Blanco şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İbiza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Juan İbiza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Juan İbiza'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan İbiza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan İbiza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan İbiza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İbiza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2006 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2014 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2016 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal

16 Temmuz 2018 yılında UD Almería

30 Haziran 2019 yılında Villarreal

10 Temmuz 2019 yılında UD Almería

24 Eylül 2020 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2021 yılında UD Almería

31 Ağu 2021 yılında UD Ibiza

Juan İbiza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İbiza şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.