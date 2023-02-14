Fran Grima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Grima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Grima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Grima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Grima 5 Şubat 1987 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Grima Aguilera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Grima Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fran Grima, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 8 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Fran Grima'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fran Grima Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fran Grima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fran Grima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Grima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Terrassa FC

1 Temmuz 2007 yılında Sant Andreu

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Baleares

1 Temmuz 2009 yılında Sant Andreu

1 Temmuz 2010 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2011 yılında Sant Andreu

1 Temmuz 2011 yılında Sant Andreu

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2012 yılında Terrassa FC

29 Temmuz 2013 yılında Badalona

1 Temmuz 2017 yılında Mallorca

31 Ocak 2018 yılında UCAM Murcia

30 Haziran 2018 yılında Mallorca

8 Temmuz 2018 yılında UD Ibiza

Fran Grima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Grima şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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