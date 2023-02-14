Pape Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pape Diop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pape Diop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pape Diop 19 Mart 1986 tarihinde Kaolack şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Papakouly Diop şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pape Diop Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pape Diop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Pape Diop'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pape Diop Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/p.diop23/

Pape Diop Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pape Diop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pape Diop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pape Diop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Rennes

1 Ağu 2006 yılında Tours FC

30 Haziran 2007 yılında Rennes

1 Ağu 2007 yılında Tours FC

1 Ocak 2008 yılında Gimnàstic

1 Temmuz 2009 yılında Racing

19 Temmuz 2012 yılında Levante

31 Ağu 2015 yılında Espanyol

1 Ocak 2018 yılında Eibar

20 Ağu 2021 yılında UD Ibiza

Pape Diop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pape Diop şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Pape Diop Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

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