Cristian Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Herrera 13 Mart 1991 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Ignacio Herrera Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Herrera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Cristian Herrera, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Herrera'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Las Palmas Atl.

9 Temmuz 2013 yılında Elche Ilicitano

1 Ocak 2014 yılında Elche CF

16 Ağu 2015 yılında UD Almería

1 Şubat 2016 yılında Girona FC

14 Temmuz 2017 yılında CD Lugo

13 Ağu 2021 yılında UD Ibiza

Cristian Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Herrera şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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