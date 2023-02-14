Martin Pascual kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Pascual Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Pascual adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Pascual Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Pascual 4 Ağu 1999 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Pascual Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Pascual Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRHfutbol yapmaktadır. Martin Pascual, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Pascual'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Pascual Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martoinj5/

Martin Pascual Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Pascual isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Pascual Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Pascual futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rayo B

1 Ağu 2020 yılında Rayo Vallecano

19 Temmuz 2021 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2022 yılında Rayo Vallecano

3 Temmuz 2022 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2023 yılında Rayo Vallecano

Martin Pascual Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Pascual şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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