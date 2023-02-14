Coke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Coke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Coke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Coke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Coke 26 Nisan 1987 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Andújar Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Coke Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesport Espizua SL yapmaktadır. Coke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Coke'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Coke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/coke23andujar

http://www.instagram.com/coke23andujar/

http://www.facebook.com/Coke23Andujar

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Coke Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Coke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Coke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Coke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Rayo B

1 Temmuz 2005 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla

3 Ağu 2016 yılında Schalke

1 Ocak 2018 yılında Levante

30 Haziran 2018 yılında Schalke

2 Temmuz 2018 yılında Levante

1 Eylül 2022 yılında UD Ibiza

Coke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Coke şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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