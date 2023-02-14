Kaxe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaxe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaxe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaxe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaxe 21 Ocak 1994 tarihinde Azpeitia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álex Aizpuru Aizbitarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaxe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Kaxe, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaxe'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaxe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaxe_9/

Kaxe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kaxe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaxe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaxe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CD Lagun Onak

1 Temmuz 2016 yılında CD Vitoria

1 Temmuz 2017 yılında SD Beasain

1 Ocak 2018 yılında Bouzas

6 Temmuz 2018 yılında East Riffa

1 Ocak 2019 yılında Ponferradina

28 Ağu 2021 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2022 yılında Ponferradina

13 Ağu 2022 yılında Atl. Baleares

4 Ocak 2023 yılında UD Ibiza

Kaxe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaxe şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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