German Parreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Parreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Parreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Parreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Parreno 16 Şubat 1993 tarihinde Elche şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Germán Parreño Boix şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Parreno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini José Vicente Simeón yapmaktadır. German Parreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. German Parreno'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

German Parreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Parreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Parreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Parreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2013 yılında Espanyol

22 Ocak 2015 yılında Racing

30 Haziran 2015 yılında Espanyol

18 Ağu 2015 yılında Girona FC

30 Haziran 2016 yılında Espanyol

6 Ağu 2016 yılında Elche CF

3 Temmuz 2017 yılında UCAM Murcia

1 Temmuz 2019 yılında UD Ibiza

German Parreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Parreno şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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