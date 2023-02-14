Suleiman Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleiman Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleiman Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suleiman Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suleiman Camara 7 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İspanya,Gambiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Suleiman Camara Sanneh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suleiman Camara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Players Agency SL yapmaktadır. Suleiman Camara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Suleiman Camara'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Suleiman Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Suleiman Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suleiman Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suleiman Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Girona U19

1 Temmuz 2020 yılında Girona FC B

1 Temmuz 2022 yılında UD Ibiza

Suleiman Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suleiman Camara şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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