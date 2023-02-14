İvan Morante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Morante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Morante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Morante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Morante 15 Ocak 2001 tarihinde León şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Morante Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Morante Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Excellence Sport yapmaktadır. İvan Morante, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Morante'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Morante Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivan_morante/

İvan Morante Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Morante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Morante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Morante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Roda U19

1 Temmuz 2018 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Villarreal CF B

31 Ocak 2020 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2020 yılında RM Kastilya

19 Temmuz 2022 yılında UD Ibiza

İvan Morante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Morante şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Morante Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eijdo (2006-2013)Villareal (2013-2020)

İspanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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