Marcos Mauro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Mauro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Mauro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Mauro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Mauro 9 Ocak 1991 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Mauro López Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Mauro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERMEDIA, S.L. yapmaktadır. Marcos Mauro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Mauro'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Mauro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salvi1991/

Marcos Mauro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Mauro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcos Mauro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Mauro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CF Fuenlabrada

11 Ağu 2013 yılında Villarreal CF B

12 Ağu 2013 yılında SD Huesca

30 Haziran 2014 yılında Villarreal CF B

1 Eylül 2014 yılında La Roda CF

30 Haziran 2015 yılında Villarreal CF B

12 Temmuz 2017 yılında Cádiz CF

19 Ocak 2022 yılında FC Juárez

1 Ocak 2023 yılında UD Ibiza

Marcos Mauro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Mauro şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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