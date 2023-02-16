Williams Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Williams Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Williams Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Williams Alarcon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Williams Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Williams Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Williams Alarcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Williams Alarcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Williams Alarcon 29 Kasım 2000 tarihinde Conchalí şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Williams Héctor Alarcón Cepeda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Williams Alarcon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Williams Alarcon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Williams Alarcon'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Williams Alarconboyu ve yaşı kaç

Williams Alarcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Williams Alarcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Williams Alarcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Williams Alarcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Colo Colo

6 Eylül 2021 yılında La Calera

31 Aralık 2021 yılında Colo Colo

1 Ocak 2022 yılında La Calera

31 Aralık 2022 yılında Colo Colo

1 Ocak 2023 yılında La Calera

31 Ocak 2023 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2023 yılında La Calera

Williams Alarcon kimdir

Williams Alarcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Williams Alarcon şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Williams Alarcon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 27 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Williams Alarcon nereli

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