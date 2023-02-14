Nolito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nolito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nolito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nolito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nolito 15 Ekim 1986 tarihinde Sanlúcar de Barrameda şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Agudo Durán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nolito Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFSPORTS yapmaktadır. Nolito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nolito'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nolito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nolitoo10/

Nolito Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nolito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nolito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nolito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Sanluqueño

1 Temmuz 2006 yılında Écija Balompié

1 Temmuz 2008 yılında Barça Atlètic

1 Temmuz 2011 yılında Benfica

29 Ocak 2013 yılında Granada

30 Haziran 2013 yılında Benfica

1 Temmuz 2013 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2016 yılında Man. City

16 Temmuz 2017 yılında Sevilla

18 Haziran 2020 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2022 yılında UD Ibiza

Nolito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nolito şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nolito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UD Algaida (1999-2000), CF Atlético Sanluqueño (2000-2003)

İspanya takımında 22 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

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