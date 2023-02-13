Javi Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javi Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javi Serrano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javi Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javi Serrano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Serrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Serrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Serrano 16 Ocak 2003 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Serrano Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Serrano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Javi Serrano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javi Serrano'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Serranoboyu ve yaşı kaç

Javi Serrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Serrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Javi Serrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Serrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2020 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Madrid B

26 Ağu 2022 yılında CD Mirandés

30 Ocak 2023 yılında Atl. Madrid B

31 Ocak 2023 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2023 yılında Atl. Madrid B

Javi Serrano kimdir

Javi Serrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Serrano şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Javi Serrano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Javi Serrano nereli

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