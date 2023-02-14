Joseda Menargues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseda Menargues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseda Menargues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseda Menargues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseda Menargues 1 Mayıs 2002 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José David Menargues Manzanares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseda Menargues Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Joseda Menargues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joseda Menargues'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joseda Menargues Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joseda Menargues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseda Menargues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseda Menargues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2020 yılında V. Mestalla

2 Ocak 2023 yılında UD Ibiza

Joseda Menargues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseda Menargues şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Joseda Menargues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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