Gonzalo Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Escobar 16 Mart 1997 tarihinde Alejandro Korn şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Daniel Escobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Escobar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Escobar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Escobar'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Temperley

23 Ocak 2018 yılında CA Colón

24 Ağu 2021 yılında UD Ibiza

Gonzalo Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Escobar şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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