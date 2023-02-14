İsma Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsma Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsma Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsma Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsma Ruiz 14 Şubat 2001 tarihinde Gójar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ismael Ruiz Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsma Ruiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. İsma Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İsma Ruiz'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsma Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ismaruiz_/

İsma Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsma Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsma Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsma Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Granada CF Alty

2 Temmuz 2018 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Recre Granada

1 Temmuz 2021 yılında Granada

19 Ağu 2022 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2023 yılında Granada

İsma Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsma Ruiz şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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