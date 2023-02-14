Fausto Grillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fausto Grillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fausto Grillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fausto Grillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fausto Grillo 20 Şubat 1993 tarihinde San Carlos de Bariloche şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Fausto Grillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fausto Grillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Fausto Grillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fausto Grillo'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fausto Grillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fausto Grillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fausto Grillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fausto Grillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Vélez II

1 Temmuz 2015 yılında Vélez Sarsfield

10 Temmuz 2018 yılında Göztepe

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

26 Kasım 2019 yılında Trapani

6 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Volos NPS

12 Ocak 2022 yılında O'Higgins

4 Ocak 2023 yılında UD Ibiza

Fausto Grillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fausto Grillo şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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