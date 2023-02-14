Javi Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Vazquez 24 Eylül 2000 tarihinde Alcalá de Guadaíra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier María Vázquez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Vazquez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Javi Vazquez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Javi Vazquez'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Vazquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/javiervl_00

http://www.instagram.com/javivazlop/?hl=es

Javi Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Altair U16

1 Temmuz 2015 yılında Sevilla U16

1 Temmuz 2017 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla Atl.

15 Ocak 2021 yılında UD Ibiza

30 Ocak 2022 yılında Racing

30 Haziran 2022 yılında UD Ibiza

Javi Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Vazquez şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Javi Vazquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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