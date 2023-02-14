Lukas Julis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Julis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Julis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Julis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Julis 2 Aralık 1994 tarihinde Chrudim şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Çek Cumhuriyeti uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lukáš Juliš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Julis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Lukas Julis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Julis'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Julis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lukas Julis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Julis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Julis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2018 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2019 yılında Sparta Prag

5 Şubat 2020 yılında Sigma Olomouc

31 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag

15 Ocak 2023 yılında UD Ibiza

Lukas Julis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Julis şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Julis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFK Chrudim (2001 - 2009)AC Sparta Praha (2009 - 2011)

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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