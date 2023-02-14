Daniel Fuzato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Fuzato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Fuzato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Fuzato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Fuzato 4 Temmuz 1997 tarihinde Santa Bárbara d’Oeste şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Cerântula Fuzato şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Fuzato Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportsMaxi Management yapmaktadır. Daniel Fuzato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Fuzato'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Fuzato Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dfuzatoficial

http://www.instagram.com/danielfuzato/?hl=it

Haberin Devamı

Daniel Fuzato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Fuzato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Fuzato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Fuzato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Palmeiras

9 Temmuz 2018 yılında Roma

19 Ağu 2020 yılında Gil Vicente

4 Ocak 2021 yılında Roma

1 Temmuz 2022 yılında UD Ibiza

Daniel Fuzato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Fuzato şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Fuzato Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.