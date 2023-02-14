Kevin Appin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Appin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Appin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Appin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Appin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Appin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Appin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Appin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Appin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Appin 20 Ocak 1998 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Martinique,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Appin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Kevin Appin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Ibiza futbol takımında oynamaktadır. UD Ibiza takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Appin'nin UD Ibiza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Appinboyu ve yaşı kaç

Kevin Appin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Appin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Appin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Appin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Monaco B

1 Temmuz 2018 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2019 yılında Monaco B

4 Ekim 2020 yılında Hércules CF

1 Temmuz 2021 yılında UD Ibiza

Kevin Appin kimdir

Kevin Appin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Appin şuan UD Ibiza takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SP.C. D’AIR BEL (-2013)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Appin nereli

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