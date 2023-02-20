Jesus Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Murillo 18 Şubat 1994 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús David Murillo Largacha şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Murillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jesus Murillo'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Murillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jesusdavid16/

Jesus Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jesus Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2015 yılında Patriotas

1 Ocak 2018 yılında Indep. Medellín

14 Ekim 2020 yılında LAFC

31 Aralık 2020 yılında Indep. Medellín

22 Ocak 2021 yılında LAFC

Jesus Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Murillo şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.