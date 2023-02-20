Julian Gaines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gaines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Gaines kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Gaines ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Gaines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gaines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Gaines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gaines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Gaines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Gaines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Gaines 5 Kasım 2002 tarihinde Round Rock, Texas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Gaines Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Gaines'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Gaines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Gaines isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Julian Gaines Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Gaines futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Bold FC

18 Eylül 2019 yılında Lonestar

19 Eylül 2019 yılında Barca Academy

3 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

19 Ağustos 2021 yılında LAFC

Julian Gaines kimdir

Julian Gaines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Gaines şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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Julian Gaines nereli

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