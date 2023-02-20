Giorgio Chiellini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgio Chiellini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgio Chiellini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgio Chiellini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgio Chiellini 14 Ağustos 1984 tarihinde Pisa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgio Chiellini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reset Group Srl yapmaktadır. Giorgio Chiellini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgio Chiellini'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgio Chiellini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/chiellini

http://www.instagram.com/giorgiochiellini/

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http://www.facebook.com/GiorgioChielliniOfficial

http://www.giorgiochiellini.com/web

Giorgio Chiellini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgio Chiellini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 28.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giorgio Chiellini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgio Chiellini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında AS Livorno

1 Temmuz 2004 yılında Fiorentina

1 Temmuz 2005 yılında Juventus

7 Temmuz 2022 yılında LAFC

Giorgio Chiellini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgio Chiellini şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giorgio Chiellini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Livorno (1990–2001)

İtalya takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 117 maçta 8 gol atmıştır.

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