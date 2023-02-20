Jose Cifuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Cifuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Cifuentes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Cifuentes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Cifuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Cifuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Cifuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Cifuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Cifuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Cifuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Cifuentes 12 Mart 1999 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Adoni Cifuentes Charcopa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Cifuentes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Jose Cifuentes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Cifuentes'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Cifuentes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josec_51/

Jose Cifuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Cifuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Cifuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Cifuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Uni. Católica

11 Temmuz 2017 yılında CD América

31 Aralık 2017 yılında Uni. Católica

27 Şubat 2018 yılında CD América

31 Aralık 2018 yılında Uni. Católica

18 Ocak 2019 yılında CD América

30 Kasım 2019 yılında Uni. Católica

13 Ocak 2020 yılında LAFC

Jose Cifuentes kimdir

Jose Cifuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Cifuentes şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Independiente del Valle (-3/2014)

Jose Cifuentes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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Jose Cifuentes nereli

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