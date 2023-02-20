Danny Crisostomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Crisostomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Crisostomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Crisostomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Crisostomo 16 Ocak 1997 tarihinde San Francisco, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Crisostomo Salinas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Crisostomo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Danny Crisostomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danny Crisostomo'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Crisostomo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/danny_christos

http://www.instagram.com/danny_christos/

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Danny Crisostomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Crisostomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Crisostomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Crisostomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında UC Irvine

1 Mayıs 2016 yılında Golden State

1 Ağustos 2016 yılında UC Irvine

1 Mayıs 2017 yılında Orange County

1 Ağustos 2017 yılında UC Irvine

5 Mart 2019 yılında Orange County

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

5 Nisan 2021 yılında Las Vegas

4 Ağustos 2021 yılında LAFC

4 Şubat 2022 yılında Las Vegas

26 Ocak 2023 yılında LAFC

Danny Crisostomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Crisostomo şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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