Danny Crisostomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Crisostomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Crisostomo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danny Crisostomo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Danny Crisostomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Crisostomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Crisostomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Crisostomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Crisostomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Crisostomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Crisostomo 16 Ocak 1997 tarihinde San Francisco, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Crisostomo Salinas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Crisostomo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Danny Crisostomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danny Crisostomo'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Crisostomo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/danny_christos

http://www.instagram.com/danny_christos/

Danny Crisostomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Crisostomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Crisostomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Crisostomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında UC Irvine

1 Mayıs 2016 yılında Golden State

1 Ağustos 2016 yılında UC Irvine

1 Mayıs 2017 yılında Orange County

1 Ağustos 2017 yılında UC Irvine

5 Mart 2019 yılında Orange County

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

5 Nisan 2021 yılında Las Vegas

4 Ağustos 2021 yılında LAFC

4 Şubat 2022 yılında Las Vegas

26 Ocak 2023 yılında LAFC

Danny Crisostomo kimdir

Danny Crisostomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Crisostomo şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

The Webb Schools, Stampede FC, Legends FC, Anaheim Express, LAFC, New York Cosmos West, Chivas USA, FC Golden State

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danny Crisostomo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Eirik Espelid Blikstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Espelid Blikstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eirik Espelid Blikstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Espelid Blikstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Lundqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lundqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Lundqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lundqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Fosnaess Hanssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Fosnaess Hanssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Fosnaess Hanssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Fosnaess Hanssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kipp Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kipp Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kipp Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kipp Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!