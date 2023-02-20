Denis Bouanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Bouanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Bouanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Bouanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Bouanga 11 Kasım 1994 tarihinde Le Mans şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gabon,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Denis Athanase Bouanga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Bouanga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N.Agency yapmaktadır. Denis Bouanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Bouanga'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Bouanga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BouangaDenis

http://www.instagram.com/bouanga_20/

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http://www.facebook.com/DenisBouangaOfficiel/

Denis Bouanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Bouanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denis Bouanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Bouanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Mulsanne

1 Temmuz 2014 yılında Lorient B

1 Temmuz 2015 yılında FC Lorient

4 Ocak 2016 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2016 yılında FC Lorient

26 Temmuz 2016 yılında Tours FC

30 Haziran 2017 yılında FC Lorient

17 Temmuz 2018 yılında Nîmes Olympique

9 Temmuz 2019 yılında Saint-Étienne

4 Ağustos 2022 yılında LAFC

Denis Bouanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Bouanga şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Bouanga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SO Maine (-2011), Le Mans FC (2011-2013)

Gabon takımında 20 numaralı formasıyla 14 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 7 gol atmıştır.

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