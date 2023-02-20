Christian Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Torres 15 Nisan 2003 tarihinde Fontana, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Christian Dominick Torres Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Torres Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CCC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Christian Torres'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christiandomtorres/

Christian Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında LAFC Academy

8 Temmuz 2020 yılında LAFC

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

30 Kasım 2021 yılında LAFC

Christian Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Torres şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Christian Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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