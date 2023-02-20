Ryan Hollingshead kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Hollingshead Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Hollingshead adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Hollingshead Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Hollingshead 16 Nisan 1991 tarihinde Sacramento, California şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Michael Hollingshead şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Hollingshead Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Ryan Hollingshead, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Hollingshead'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryan Hollingshead Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rmhollingshead

http://www.instagram.com/rmhollingshead/

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Ryan Hollingshead Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Hollingshead isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ryan Hollingshead Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Hollingshead futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında UCLA Bruins

17 Ocak 2013 yılında Dallas

24 Ocak 2013 yılında ara verdi

9 Aralık 2013 yılında Dallas

10 Şubat 2022 yılında LAFC

Ryan Hollingshead Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Hollingshead şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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