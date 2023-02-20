Tony Leone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Leone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Leone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Leone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Leone 28 Nisan 2004 tarihinde Long Beach, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Jermiah Leone Larios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Leone Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tony Leone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tony Leone'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tony Leone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christiandomtorres/

Tony Leone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Leone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Leone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Leone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2020 yılında LAFC

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

30 Kasım 2021 yılında LAFC

Tony Leone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Leone şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tony Leone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Total Futbol Academy

Meksika U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Meksika U15 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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