Tony Leone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Leone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tony Leone kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tony Leone ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tony Leone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Leone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tony Leone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Leone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Leone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Leone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Leone 28 Nisan 2004 tarihinde Long Beach, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Jermiah Leone Larios şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Leone Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tony Leone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tony Leone'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tony Leone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christiandomtorres/

Tony Leone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Leone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Tony Leone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Leone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2020 yılında LAFC

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

30 Kasım 2021 yılında LAFC

Tony Leone kimdir

Tony Leone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Leone şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Total Futbol Academy

Tony Leone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Meksika U15 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tony Leone nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Egil Selvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egil Selvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egil Selvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egil Selvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cj Fodrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cj Fodrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cj Fodrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cj Fodrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonatan Braut Brunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Braut Brunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonatan Braut Brunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Braut Brunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alfonso Ocampo Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Ocampo Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alfonso Ocampo Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Ocampo Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!