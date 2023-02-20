Erik Duenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Duenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Duenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Duenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Duenas 18 Ekim 2004 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Duenas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Erik Duenas'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Duenas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erikduenas2/

Erik Duenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Duenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Duenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Duenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2020 yılında LAFC

11 Mart 2022 yılında Las Vegas

30 Kasım 2022 yılında LAFC

Erik Duenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Duenas şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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