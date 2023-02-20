Aaron Long kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Long Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Long kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Long ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Aaron Long kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Long Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Long kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Long Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Long adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Long Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Long 12 Ekim 1992 tarihinde Oak Hills, California şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Ray Long şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Long Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Aaron Long, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Long'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aaron Long Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/A_LoLo12

http://www.instagram.com/aaronraylong/

Aaron Long Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Long isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aaron Long Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Long futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında UC Riverside

16 Ocak 2014 yılında Portland

5 Mart 2014 yılında Sacramento FC

22 Nisan 2014 yılında Portland

1 Haziran 2014 yılında OC Blues FC

30 Haziran 2014 yılında Portland

18 Temmuz 2014 yılında Seattle

15 Mart 2015 yılında Sounders FC 2

10 Mart 2016 yılında NY Red Bulls II

16 Eylül 2016 yılında New York RB

31 Aralık 2016 yılında NY Red Bulls II

22 Şubat 2017 yılında New York RB

4 Ocak 2023 yılında LAFC

Aaron Long kimdir

Aaron Long Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Long şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aaron Long Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 15 numaralı formasıyla 17 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aaron Long nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Eirik Espelid Blikstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Espelid Blikstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eirik Espelid Blikstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Espelid Blikstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Lundqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lundqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Lundqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lundqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Fosnaess Hanssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Fosnaess Hanssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Fosnaess Hanssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Fosnaess Hanssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kipp Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kipp Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kipp Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kipp Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!