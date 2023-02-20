Aaron Long kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Long Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Long adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Long Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Long 12 Ekim 1992 tarihinde Oak Hills, California şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Ray Long şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Long Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Aaron Long, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Long'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aaron Long Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/A_LoLo12

http://www.instagram.com/aaronraylong/

Aaron Long Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Long isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aaron Long Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Long futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında UC Riverside

16 Ocak 2014 yılında Portland

5 Mart 2014 yılında Sacramento FC

22 Nisan 2014 yılında Portland

1 Haziran 2014 yılında OC Blues FC

30 Haziran 2014 yılında Portland

18 Temmuz 2014 yılında Seattle

15 Mart 2015 yılında Sounders FC 2

10 Mart 2016 yılında NY Red Bulls II

16 Eylül 2016 yılında New York RB

31 Aralık 2016 yılında NY Red Bulls II

22 Şubat 2017 yılında New York RB

4 Ocak 2023 yılında LAFC

Aaron Long Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Long şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aaron Long Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 15 numaralı formasıyla 17 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 3 gol atmıştır.

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