Stipe Biuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipe Biuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stipe Biuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stipe Biuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stipe Biuk 26 Aralık 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stipe Biuk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 Sports yapmaktadır. Stipe Biuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stipe Biuk'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Stipe Biuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/stipebiuk?igshid=xssznho4zf66

Stipe Biuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stipe Biuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stipe Biuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stipe Biuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2011 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

1 Şubat 2021 yılında Hajduk Split

31 Ocak 2023 yılında LAFC

Stipe Biuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stipe Biuk şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stipe Biuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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