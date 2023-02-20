John Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Mccarthy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Mccarthy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Mccarthy 4 Temmuz 1992 tarihinde Cinnaminson, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Mccarthy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. John Mccarthy'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Mccarthy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jmacdaddy77/

John Mccarthy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Mccarthy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

John Mccarthy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Mccarthy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında Reading United

1 Ağustos 2013 yılında La Salle

24 Şubat 2014 yılında Rochester

1 Mart 2015 yılında Philadelphia

24 Mart 2016 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2016 yılında Philadelphia

21 Nisan 2017 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2017 yılında Philadelphia

16 Mart 2018 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2018 yılında Philadelphia

31 Ocak 2019 yılında TB Rowdies

4 Aralık 2019 yılında Miami

21 Ocak 2022 yılında LAFC

John Mccarthy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Mccarthy şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Northeast Catholic High School

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.