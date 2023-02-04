Sergi Palencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Palencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergi Palencia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergi Palencia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergi Palencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Palencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergi Palencia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Palencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Palencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Palencia 23 Mart 1996 tarihinde Badalona şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergi Palencia Hurtado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Palencia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Sergi Palencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergi Palencia'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergi Palencia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Sergipalencia96

http://www.instagram.com/sergipalencia/

Sergi Palenciaboyu ve yaşı kaç

Sergi Palencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergi Palencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergi Palencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Palencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2011 yılında Barça U16

1 Temmuz 2012 yılında Barça U18

1 Temmuz 2013 yılında Barça U19

1 Temmuz 2015 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona

14 Ağu 2018 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2019 yılında Barcelona

5 Temmuz 2019 yılında Saint-Étienne

28 Eylül 2020 yılında CD Leganés

30 Haziran 2022 yılında Saint-Étienne

30 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Sergi Palencia kimdir

Sergi Palencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Palencia şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Badalona (2004-2007)

Sergi Palencia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergi Palencia nereli

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